В России специалисты прорабатывают возможность изучения Марса без участия европейцев

Москва, , 05:52 — REGNUM Возможность исследования Марса с учетом задела миссии «ЭкзоМарс-2022» прорабатывают российские специалисты госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук. Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Вперед, на Марс ! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Роскосмосе пояснили, что Европейское космическое агентство (ЕКА) категорически отвергло предложение России о запуске миссии «ЭкзоМарс» в 2024 или в 2026 году. В настоящее время специалисты госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук прорабатывают возможность реализации проекта на национальном уровне либо с привлечением специалистов из дружественных стран.

При этом в Роскосмосе указали, что знают о планах ЕКА осуществить запуск марсохода без участия России в октябре 2028 года. В корпорации пожелали ЕКА успехов в осуществлении планов по этому запуску.

«Учитывая, что вся мировая наука лишилась миссии «ЭкзоМарс-2022», а также то, что российские научные приборы (АДРОН-РМ и ИСЕМ), установленные на европейский марсоход миссии «ЭкзоМарс-2022», будут демонтированы в рамках работ по взаимному возврату оборудования, мы можем только пожелать нашим коллегам из ЕКА успешно осуществить запуск марсохода в октябре 2028 года без нашего участия», — добавили специалисты «Роскосмоса».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены заменить Россию в реализации проекта по изучению Марса, который осуществляется в партнерстве с ЕКА.

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