Москва, 26 марта, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Россия не испытывает глобального дефицита лекарственных препаратов и медицинского оборудования, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Александр Погожев, ИА REGNUM Лекарства

По его словам, в стране разработаны и внедрены методы для быстрого решения подобных проблем при их возникновении.

«Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно всё компенсируют», — заверил министр, которого цитируют РИА Новости.

Он также рассказал, что в России создаются новые лаборатории и производственные линии. Глава Минздрава привел в пример деятельность своего ведомства, которое работает над открытием предприятия по выпуску тест-систем и лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 503 млн рублей на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека». Отмечается, что указанная сумма будет направленна на разработку новых медицинских изделий и лекарственных препаратов на основе технологий тканевой инженерии и клеточных технологий.