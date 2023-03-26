Киев, 26 марта, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Украинские власти рассчитывают, что ЕС усилит санкции против Москвы после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии и передаст Киеву больше оружия для проведения контрнаступления. Об этом 26 марта заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью французскому телеканалу LCI.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украинский флаг

Кроме необходимости увеличить военный потенциал Украины и усилить антироссийские санкции Подоляк призвал вести ещё и санкции против «Росатома».

По словам украинского чиновника, в Киеве от Парижа ждут «лидирующей роли, ответственности, решительности и совершения исторического выбора». При этом он отметил, что не имеет в виду поставки Францией истребителей Mirage. По его словам, Киев ожидает, что по примеру так называемой танковой коалиции, которую координирует Германия, в Европе будет создана и «авиационная коалиция».

«Сегодня нужно создавать эффективную авиационную группировку. И да, Франция могла бы взять роль лидера и координатора для поддержки переговоров на этом направлении с другими странами», — сказал Подоляк, подчеркнув, что у Киева «есть концепт поставок дополнительных вооружений на Украину».

Такие поставки, заявил чиновник, нужны Украине для осуществления контрнаступления. По словам Подоляка, украинской армии не хватает 155-миллиметровых снарядов, танков, тактической амуниции. Без достаточных ресурсов, считает он, украинское контрнаступление приведёт к значительным потерям.

Напомним, что только одна Польша в 2022 году передала Украине оружия, военной техники, боеприпасов и снаряжения на €2,2 млрд. Европейский союз намерен поставить Киеву один миллион артиллерийских снарядов.