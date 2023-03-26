Москва, 26 марта, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Огромный астероид пронёсся между орбитами Земли и Луны впервые за десять лет. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Астероид

Полёт астероида 2023 DZ2 диаметром от 40 до 90 метров астрономы наблюдали в ночь с 25 на 26 марта. Космическое тело, чей размер учёные назвали «существенным», пронеслось мимо Земли на расстоянии 160 тыс. километров.

Как указали учёные, астероиды такого внушительного размера пролетают на близком расстоянии от нашей планеты примерно раз в десять лет. При этом исследователи подчеркнули, что сближение с Землёй даёт уникальный шанс лучше изучить комического гостя, а риск столкновения с нашей планетой при этом нулевой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский астроном Владимир Сурдин оценил прогноз специалистов NASA про падение огромного астероида на Землю, которое якобы угрожает человечеству в 2046 году.