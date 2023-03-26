Лондон, 26 марта, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Британский генерал в отставке Ричард Бэрронс попросил президента России Владимира Путина предупредить за 10 лет в случае, если Россия решится напасть на Британию, поскольку Вооруженные силы (ВС) Соединенного Королевства имеют плохую боеготовность из-за дефицита финансирования. Об этом пишет журнал Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Читатели этого издания начали оставлять комментарии под этой статьей, удивляясь ситуации с положением в королевской армии. Так, пользователь с именем John_w2020 указал на противоречие в обращении Бэрронса и позиции властей Британии в отношении РФ.

«А я считал, что у России остались лишь лопаты. То она беспомощная и растерявшая свое вооружение… То она сильна, и мы должны ее бояться!» — написал он.

Читатель idlapac предположил, что Лондон использует страх перед Россией, чтобы скрыть проблемы, которые копились в королевстве в течение 30 последних лет. Другой читатель — MICK53 — напомнил о проблемах с обороной в Британии.

«Если мы не можем остановить даже маленькие суда в наших водах, что уж говорить об остальном», — подчеркнул он.

ArjunKumarIndia считает, что ситуация в ВС Британии связана с тем, что страна «потеряла всякий здравый смысл», на смену которому пришли «150+ гендеров».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января руководитель парламентского комитета по обороне Британии Тобиас Эллвуд призвал свою страну столкнуться «лицом к лицу» с Россией.

В середине марта офис британского премьер-министра и МИД королевства выпустил заявление, в котором сказано, что РФ будто бы угрожает европейской безопасности. В документе также подчеркивалось, главным приоритетом обновлённой оборонной и внешнеполитической стратегии Британии является «противодействие этой геополитической угрозе».