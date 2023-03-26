Пригожин назвал фальшивкой аудиозапись якобы его разговора о ситуации в России

Москва, , 05:12 — REGNUM Аудиозапись разговора с влиятельным бизнесменом, в ходе которого звучат критические замечания о политической ситуации в стране, назвал фальшивкой продюсер Иосиф Пригожин 25 марта на своих страницах в соцсетях.

Иосиф Пригожин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком… Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк», — пояснил Пригожин.

Как указал известный продюсер, сегодня цифровые технологии достигли уровня, легко позволяющего подделать и голос? и беседу в целом.

«Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле», — добавил Пригожин.

Напомним, в Сети появилась аудиозапись разговора, который, как утверждалось в сопроводительном тексте, состоялся между продюсером Иосифом Пригожиным и российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым. В ходе телефонной беседы звучит критика в адрес представителей российских властей в связи со спецоперацией.

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