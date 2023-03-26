Голландская полиция задержала больше 100 экологов за блокаду аэропорта в Эйндховене

Эйндховен, Нидерланды, , 05:14 — REGNUM Свыше сотни голландских активистов-экологов было задержано за блокаду аэропорту Эйндховен, сообщает 25 марта полиция Нидерландов на своей странице в Twitter.

Аэропорт. Эйндховен Henk Monster

Активисты из организаций Scientist Rebellion и Extinction Rebellion призывают запретить использование частных самолётов и прекратить короткие рейсы. По их мнению, «частный самолет выбрасывает в разы больше парниковых газов, чем обычный коммерческий». Поэтому они заблокировали вход в зону вылетов частных самолётов в аэропорту Эйндховена.

Полиция была вынуждена вмешаться и задержать 104 эколога.

Напомним, что 11 марта в Гааге полиция разогнала перекрывших автотрассу экологов с помощью водомётов. Полицейскими было арестовано свыше 700 протестующих.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова прокомментировала видео с разгоном активистов водомётами в Гааге