Техас, США, 26 марта, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Соединенные Штаты при действующей администрации Белого дома деградировали до уровня «банановой республики». Такое заявление сделал 25 марта экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в городе Уэйко в американском штате Техас.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Банановая республика — вот во что мы превратились. Наша страна, мы этого не потерпим», — указал Трамп.

Экс-лидер США снова отдельно напомнил о таких актуальных для США проблемах, как защита границ, система голосования и превращение правоохранительных структур в оружие подавления политических оппонентов. По словам Трампа, лишь в случае его победы на выборах главы государства в 2024 году можно будет добиться, чтобы вредящие системе правосудия преступники были «посрамлены и повержены».

«Если мы не выиграем выборы в 2024 году, наша страна обречена», — резюмировал Трамп, обращаясь к сторонникам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-американский лидер Трамп назвал США страной, на данный момент находящейся не только в экономическом, но и политическом упадке.