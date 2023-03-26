Гондурас по своей инициативе прекратил дипломатические отношения с Тайванем

Тегусигальпа, , 04:40 — REGNUM Власти Гондураса разорвали дипломатические отношения с Тайванем, сообщает 25 марта информационное агентство Reuters.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Разрыв отношений был абсолютно прогнозируемым, так как президент Гондураса Сиомара Кастро в середине марта заявила о намерении установить дипломатические отношения с Китаем, а министр иностранных дел Эдуардо Рейна посетил с визитом Пекин. КНР придерживается принципиальной позиции, согласно которой страны, имеющие или желающие установить дипломатические отношения с Пекином, не должны иметь их с Тайбэем.

Кроме того, правительство Гондураса объявило о том, что ведут с Китаем переговоры по вопросу о строительстве в стране гидроэлектростанции.

МИД Тайваня выпустил заявление, в котором призвал власти Гондураса не поддаваться посулам Пекина и не разрушать долгосрочных дружеских связей с Тайванем.

Американский институт на Тайване, де-факто выполняющий функции посольства США на острове, заявил, что Пекин всё время даёт обещания странам, прекращающим отношения с Тайбэем, но часто и не думает их выполнять.

Американский институт призвал другие государства расширять взаимодействие с Тайванем.

Кроме того, представительство США заявило, что независимо от решения Гондураса Вашингтон будет продолжать углублять и расширять взаимодействие с Тайванем.

Напомним, что количество государств, поддерживающих отношения с островом, неуклонно сокращается. После демарша Гондураса «дипломатическими союзниками» Тайваня останутся всего лишь 13 стран — это небольшие государства Центральной и Южной Америки, Африки, Океании, а также Ватикан.

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