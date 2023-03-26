Washington Post: США следует готовиться ответить на растущий альянс России и Китая

Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Растущий альянс России и Китая бросает вызов существующему мировому порядку, и США вместе со своими союзниками должны готовиться ответить российско-китайской инициативе, пишет американская газета The Washington Post.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению журналистов, сближение РФ и КНР похоже на то, чего Соединенные Штаты смогли добиться в 1970-е года, когда Вашингтон «разыграл китайскую карту» и рассорил Пекин с Москвой. Журналисты полагают, что Китай и Россия формируют союз, «боясь окружения» со стороны США и НАТО.

Так, как отмечается в публикации, РФ стремится не допустить расширения Североатлантического альянса на восток, а КНР — создания «Азиатско-Тихоокеанского НАТО». Кроме того, в статье говорится, что недавний визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву связан с планами Пекина разыграть «карту России», чтобы не дать США окружить Китай и сдерживать его развитие в экономике и военной сфере.

РФ, в свою очередь, может использовать КНР в качестве рынка для продажи нефти, газа и зерна в связи с санкциями Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал о том, что в 1999 году глава Белого дома Джо Байден, работавший тогда в сенате Конгресса США, рассказывал о разговоре с представителями России о возможном сближении РФ и КНР из-за действий Соединенных Штатов.

При этом Байден в беседе не воспринял это предупреждение серьезно и с иронией предложил Москве призвать к союзу Иран, если налаживание связей с КНР провалится.