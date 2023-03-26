Президент Турции Эрдоган намерен обсудить с Зеленским по телефону урегулирование на Украине

Анкара, , 04:01 — REGNUM Урегулирование украинского конфликта намерен обсудить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 25 марта сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Калын, 25 марта состоялись телефонные переговоры между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. В числе прочих вопросов стороны затронули вопрос мирного урегулирования ситуации на Украине.

«Ожидается, что переговоры состоятся и с господином Зеленским для поиска путей урегулирования ситуации (на Украине)», — отметил Калын.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что турецкие власти призвали подробно изучить китайский план по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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