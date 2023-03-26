Во Франции в ожесточённых столкновениях демонстрантов с полицией ранено более 200 человек

Париж, , 04:08 — REGNUM Около 200 человек пострадало во французском Сент-Солине во время столкновений демонстрантов с полицией, сообщает 25 марта французский телеканал BFMTV.

Уличные беспорядки U. S. National Guard

Власти для строительства водохранилища в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в коммуне Сент-Солин на западе Франции планируют объединить 16 более мелких водоемов. Фермеры считают, что это будет выгодно крупному сельскохозяйственному производству, а мелкие хозяйства останутся без воды и будут страдать от засухи.

Поэтому 150 организаций и партий призвали провести демонстрацию против строительства водохранилища.

Демонстрация переросла в ожесточённые столкновения с полицией. Протестующие использовали бутылки с горючей смесью и пиротехнику. Полиция, в свою очередь, забрасывала демонстрантов гранатами.

В результате беспорядков около 200 демонстрантов получили травмы, трое их них находятся в критическом состоянии. Пострадало также 37 полицейских и жандармов, двое — чрезвычайно тяжело.

Напомним, что во Франции вторую неделю проходят массовые акции против принятия пенсионной реформы. Демонстрации часто заканчиваются серьёзными столкновениями с силами правопорядка

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