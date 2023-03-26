Дамаск, 26 марта, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Правительство Сирии осуждает нанесение американскими военно-воздушными силами (ВВС) ударов по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, 25 марта сообщило государственное информационное агентство SANA со ссылкой на заявление министерства иностранных дел республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В ведомстве назвали действия США «гнусным нападением», которое привело к гибели и ранению людей, а также к материальному ущербу. Помимо этого, в тексте говорится о том, что Пентагон пытается оправдать свои действия ложными заявлениями о целях своих ударов.

В Дамаске считают, что эта позиция Вашингтона направлена на то, чтобы скрыть «акт агрессии и вопиющее нарушение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии». Кроме того, сирийские власти видят в ударах ВВС США продолжение атаки со стороны израильских войск и террористических группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта американский президент Джо Байден предупредил, обращаясь к Ирану, о том, что Соединенные Штаты готовы решительно защищать своих граждан и отвечать на атаки группировок, в связи с чем Вашингтон и нанес удары по Сирии. При этом глава Белого дома подчеркнул, что США не ищут конфликта с Тегераном.