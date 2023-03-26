Пресс-секретарь президента Турции: политика разделения Китая и России зашла в тупик

Анкара, , 03:49 — REGNUM Политика, направленная на разделение Китая и России, является бесперспективной, заявил 25 марта пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV.

Ибрагим Калын Tahirselim2016

«Я пришел к мнению, что Запад не предвидел позицию Китая, посредничество Пекина между Саудовской Аравией и Ираном, это, если откровенно, месседж Эр-Рияда Западу. Активная позиция Китая по Украине, попытка взять инициативу, ведь раньше Пекин придерживался определенной дистанции, санкции против России подталкивают ее к Китаю. А ведь с самого начала говорили о необходимости политики по разделению России и Китая. Эта политика зашла в тупик. К сожалению, на западном фронте без перемен, но и держать открытым этот фронт непозволительно», — считает Калын.

По словам пресс-секретаря турецкого президента, Анкара и дальше придерживается мирного урегулирования конфликта на основе «территориальной целостности и суверенитета Украины».

Напомним, что 24 февраля 2023 года, Китай представил план по урегулированию украинского кризиса. В документе КНР заявила о необходимости уважать суверенитет всех стран и отказаться от менталитета холодной войны.