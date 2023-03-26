Представитель президента Турции Калын: Анкара не паникует из-за угрозы срыва сделки по F-16 с США

Анкара, , 03:13 — REGNUM Турция без какой-либо паники реагирует на угрозу срыва сделки с США по приобретению истребителей F-16, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью турецкому телеканалу NTV, которое было показано 25 марта.

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, у Анкары есть альтернативные предложения. Кроме того, как уточнил Калын, Турция занимается разработками собственных систем вооружений.

Представитель президента признал, что США не могут продать истребители турецкой стороне F-16 без получения одобрения со стороны Конгресса Соединенных Штатов, для которого следует «устранить ряд озабоченностей».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил РИА Новости о том, что власти Турции, вероятно, решат пересмотреть планы о покупке американских истребителей F-16. Он пояснил, что такой шаг может быть сделан из-за дороговизны этих самолетов, за которых США просят в общем $20 млрд.