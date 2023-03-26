В Омске спасатели ведут борьбу с крупным пожаром на складе по производству пластика

Омск, , 03:05 — REGNUM Пожар общей площадью 2800 кв. метров удалось локализовать спасателям на складе по производству пластика в Омске. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Информация о возгорании на складе, расположенном на улице Доковская, 51, поступила в региональное ведомство в 22:04 мск. По прибытии на место пожара было установлено, что горит склад по производству пластика, общая площадь горения составила 2800 кв. метров.

Для ликвидации пожара были задействованы 65 человек и 16 единиц техники. В 22:35 мск был объявлен повышенный ранг пожара. Локализовать пожар удалось в 00:25 мск.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на складе с целлюлозной продукцией в городе Аксае Ростовской области.

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