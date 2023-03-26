Пентагон: размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии не вызовет изменений в готовности сил США

Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Планы России по размещению на территории Белоруссии тактического ядерного оружия не являются причиной для изменения готовности ядерных сил США, сообщает 25 марта Reuters, ссылаясь на заявление министерства обороны США.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видели сообщения о заявлении России (о размещении ядерного оружия в Белоруссии)… Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — заявил Пентагона.

Reuters отмечает, что об аналогичной позиции заявил и Белый дом.

Напомним, что 25 марта президент России Владимир Путин объявил, что 3 апреля Россия приступит к подготовке экипажей носителей ядерного оружия в Белоруссии, а 1 июля в республике должно завершиться строительство спецхранилища для тактического ядерного оружия.

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