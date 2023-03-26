В Израиле полиция применила водомёты против протестующих и задержала 28 человек

Тель-Авив, Израиль, , 02:30 — REGNUM Как минимум 28 человек из числа протестующих против судебной реформы были задержаны полицией в Тель-Авиве. Об этом 25 марта сообщила газета Times of Israel.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что демонстранты заблокировали шоссе Аялон в Тель-Авиве, движение по этой крупнейшей на востоке города автомагистрали парализовано. Силовики, пытаясь разогнать протестующих, применили водомёты и начали задерживать наиболее активных демонстрантов.

Всего было задержано 28 человек, однако протестующие не собираются расходиться. На место событий прибыла конная полиция, демонстрантов постепенно оттесняют на обочину автомагистрали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на протестные акции против судебной реформы в Израиле по данным организаторов вышли около 630 тысяч человек. В Тель-Авиве на демонстрацию против судебной реформы собрались около 300 тысяч человек.

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