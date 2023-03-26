New York Times: изъятие активов у России угрожает проблемами в мировой экономике

Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Проблемы в мировой экономике могут начаться из-за конфискации российских активов в США и ЕС, написала обозреватель Патрисия Коэн в статье для газеты The New York Times.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Автор публикации напомнила, что об опасностях предупреждали некоторые американские чиновники, включая министра финансов Джаннет Йеллен. Они указывали на то, что блокировка российских счетов способна подорвать на мировой арене веру в американский доллар на фоне опасений других стран по поводу того, что их активы могут конфисковать таким же образом.

Кроме того, Коэн привела мнение экспертов, которые предупреждают об угрозе экспроприации европейских и американских активов, находящихся вне юрисдикций США и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что изъятие российских активов противоречит нормам международного права. Он отметил, что ЕС когда-нибудь всё же придется вернуть средства с арестованных счетов, а также выплатить проценты по удерживаемым суммам. Дипломат добавил, что фактически это было признано юридической службой Евросоюза.