Вашингтон, 26 марта, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Проблемы в мировой экономике могут начаться из-за конфискации российских активов в США и ЕС, написала обозреватель Патрисия Коэн в статье для газеты The New York Times.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Автор публикации напомнила, что об опасностях предупреждали некоторые американские чиновники, включая министра финансов Джаннет Йеллен. Они указывали на то, что блокировка российских счетов способна подорвать на мировой арене веру в американский доллар на фоне опасений других стран по поводу того, что их активы могут конфисковать таким же образом.

Кроме того, Коэн привела мнение экспертов, которые предупреждают об угрозе экспроприации европейских и американских активов, находящихся вне юрисдикций США и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что изъятие российских активов противоречит нормам международного права. Он отметил, что ЕС когда-нибудь всё же придется вернуть средства с арестованных счетов, а также выплатить проценты по удерживаемым суммам. Дипломат добавил, что фактически это было признано юридической службой Евросоюза.