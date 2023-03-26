В Израиле около 630 тысяч человек вышли протестовать против судебной реформы

Тель-Авив, Израиль, , 02:05 — REGNUM Около 630 тысяч человек вышли на акции протеста против судебной реформы по всему Израилю. Об этом 25 марта сообщила газета Times of Israel.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как рассказали изданию организаторы протестов, в общенациональных демонстрациях и митингах против судебной реформы приняли участие около 630 тысяч человек по всему Израилю. По данным организаторов, в демонстрации в Тель-Авиве участвовали 300 тыс. человек.

В свою очередь, частная компания Crowd Solutions, на данные которой ссылается израильское телевидение, утверждает, что общая численность принявших участие в протестных акциях в стране составила 300 тыс. человек, а на митинг в Тель-Авиве вышли 221 тыс. человек.

Напомним, граждане Израиля выступают против проводимой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху судебной реформы. Законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов и позволит парламентариям оспаривать решения суда. Протесты продолжаются уже больше 12 недель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как утверждает президент Израиля Ицхак Герцог, ожесточенная борьба за судебную реформу привела к тому, что страна оказалась на грани пропасти и гражданской войны.

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