В Израиле против судебной реформы вышли около 630 тысяч протестующих
Тель-Авив, Израиль, 26 марта 2023, 02:05 — REGNUM Около 630 тысяч человек вышли на акции протеста против судебной реформы по всему Израилю. Об этом 25 марта сообщила газета Times of Israel.
Как рассказали изданию организаторы протестов, в общенациональных демонстрациях и митингах против судебной реформы приняли участие около 630 тысяч человек по всему Израилю. По данным организаторов, в демонстрации в Тель-Авиве участвовали 300 тыс. человек.
В свою очередь, частная компания Crowd Solutions, на данные которой ссылается израильское телевидение, утверждает, что общая численность принявших участие в протестных акциях в стране составила 300 тыс. человек, а на митинг в Тель-Авиве вышли 221 тыс. человек.
Напомним, граждане Израиля выступают против проводимой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху судебной реформы. Законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов и позволит парламентариям оспаривать решения суда. Протесты продолжаются уже больше 12 недель.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как утверждает президент Израиля Ицхак Герцог, ожесточенная борьба за судебную реформу привела к тому, что страна оказалась на грани пропасти и гражданской войны.
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