Москва, 26 марта, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Страны Запада поставляют Украине очень большое количество артиллерийских снарядов, заявил 25 марта президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

Маргарита Князева ИА REGNUM Снаряды

«Вот вы сказали про миллион снарядов, про поставку танков. Но смотрите: во-первых, миллион — это много или мало? Это очень приличное количество… Во-первых, в ведущих странах НАТО, скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки, исходя из тех источников, которыми мы располагаем, ежемесячно производится 14-15 тысяч снарядов… Вооруженные силы Украины, по подсчётам наших военных, используют за сутки боевых действий до пяти тысяч снарядов. А в Штатах 15 (тысяч) в месяц только производят», — сказал Путин.

Он отметил, что в следующем году страны НАТО планируют производить 42 тысячи единиц боеприпасов в месяц, в 2025 году — 75 тысяч.

«Что будет в 2025 (году), мы еще не знаем, а вот сейчас, в этом году, (производят) 14-15 тысяч (единиц боеприпасов ежемесячно), при том, что ВСУ тратят за день боевых действий до пяти тысяч», — подчеркнул президент России.

Напомним, что Европейский союз согласовал передачу Украине одного миллиона снарядов в течение 12 месяцев. Также лидеры ЕС заявили о намерении «в случае необходимости» поставить на Украину и ракеты класса «земля — земля».