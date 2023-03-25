Мадрид, 26 марта, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Как можно больше вооружения для ВСУ умолял предоставить президент Украины Владимир Зеленский европейских лидеров во время своего видеообращения к ним на саммите ЕС. Об этом 25 марта пишет испанское издание El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отмечается, что в политическом плане состоявшийся 23 марта саммит стран ЕС был малосодержательным. Однако выступление Зеленского на саммите, как свидетельствуют журналисты ряда европейских изданий, отличалось эмоциональностью.

«Президент Украины Владимир Зеленский умолял лидеров стран ЕС ускорить и нарастить поставки военной техники», — сказано в статье El País.

Обозреватели издания указывают, что Евросоюз на второй год конфликта на территории Украины заметно растерял импульс в вопросе помощи Киеву. На фоне сужения пространства для санкционных мер против Москвы задержки поставок военной помощи вызывают бурную реакцию украинских властей.

Уточняется, что поставки вооружения Киеву сохраняются, но их явно недостаточно для того, чтобы ВСУ могли дать «решительный отпор» российским войскам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски рассказала о выступлении Зеленского на саммите ЕС. По словам ван Денски, украинский лидер очень резко и эмоционально требовал немедленных поступлений военной помощи.