Минск, 26 марта, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Реактор второго энергоблока Белорусской АЭС был выведен на минимально контролируемый уровень мощности, 25 марта сообщили в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии.

Алексей Даничев Ядерный реактор

«Реакторная установка блока выведена на минимально контролируемый уровень мощности — 1% от номинальной», — сказано сообщении.

По информации ведомства, следующим шагом должен стать пуск этого энергоблока с увеличением мощности установки до 40% и выше, после чего будут осуществлены первое пробное включение в сеть и испытания при различных режимах.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа Белорусской АЭС уже заменила использование 3 млрд кубометров газа, что помогло сэкономить республике более $400 млн. Он уточнил, что запущенный первый энергоблок станции успел произвести 12,5 млрд киловатт-часов.