Нью-Дели, 26 марта, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Международная ассоциации бокса (IBA) отстранила от участия в чемпионата мира в Индии спортсменов, которые пытались выдать себя за женщин, написал 25 марта президент организации Умар Кремлев в своём телеграм-канале.

Цитата из к/ф «В джазе только девушки». Реж. Билли Уайлдер. 1959. США Мужчины в женской одежде

«По результатам ряда ДНК-тестов были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин. По результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы и впоследствии исключены со спортивных состязаний. IBA выступает за открытый и честный спорт!» — сказал Кремлев.

Напомним, что чемпионат мира по боксу среди женщин проходит с 15 по 26 марта в Нью-Дели. Анастасия Демурчян стала чемпионкой в весовой категории до 70 кг, Наталия Сычугова заняла второе место в весовой категории до 63 кг, Диана Пятак получила бронзовую медаль в весе свыше 81 кг.