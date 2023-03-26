Представитель президента Турции Калын: Анкара выступает за подробное изучение плана Китая по Украине

Анкара, , 01:17 — REGNUM Турецкие власти призывают подробно изучить китайский план по урегулированию на Украине, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV, показанном 25 марта.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай выступил с инициативами, которые требуют тщательного изучения», — сказал он.

Калын подчеркнул, что Турция с самого начала специальной военной операции «придерживалась сбалансированной политики, направленной против вооруженного конфликта». Представитель президента добавил, что Анкара готова поддержать план Китая, если его положения «сформируют основу для диалога».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2023 года, в годовщину начала российской спецоперации на Украине, КНР представила план по урегулированию украинского кризиса. В документе Китай заявил о необходимости уважать суверенитет всех стран и отказаться от менталитета холодной войны.

Кроме того, Пекин призвал руководствоваться принципом, при котором безопасность одного государства не должна поддерживаться за счёт других. Китайская сторона также выступила за прекращение боевых действий и разрешение гуманитарного кризиса на Украине. 21 марта президент России Владимир Путин допустил, что мирный план Китая может быть взять за основу для урегулирования конфликта.