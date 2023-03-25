Москва, 26 марта, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Квартиру в Кремле президент России Владимир Путин стал использовать гораздо чаще с момента начала спецоперации (СВО). Об этом сообщил 25 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

На вопрос о том, как часто президенту России приходится жить в Кремле, где у него есть квартира, Песков ответил, что «очень часто».

«Очень часто с началом СВО», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что российский лидер использует квартиру в Кремле «по мере загруженности рабочего графика».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия-24», что неформальная часть его переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином состоялась в квартире в Кремле. По словам Путина, в последнее время он проводит в Кремле очень много времени, здесь работает и часто ночует.