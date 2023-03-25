Москва, 26 марта, 2023, 01:20 — ИА Регнум. В России, в отличие Франции, сохранены все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, заявил 25 марта президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Как я вижу, в чём заключается разница между тем, что во Франции и у нас. Во-первых, у нас сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Во Франции нет такой разницы, одинаковый возраст выхода на пенсию. Второе: у нас длительный переходный период в 10 лет, а это существенным образом снижает нагрузку на граждан. Ну и я думаю, самое главное заключается в том, что мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, насколько мне известно, нет», — сказал Путин.

По словам президента России, ликвидация льготных режимов досрочного выхода воспринимается гражданами как избыточно жесткий и несправедливый подход. На его взгляд, разные условия труда требуют разных подходов и с точки зрения сроков выхода на пенсию.

Напомним, что во Франции вторую неделю проходят массовые протесты. Французы категорически не согласны с принятием правительством новых пенсионных законов, существенно ухудшающих положение граждан.