Нарва, Эстония, 26 марта, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Премьера российского кинофильма для детей «Чебурашка» состоялась в эстонской Нарве, только в этом городе прокатчик решился показать киноленту российского производства. Об этом 25 марта сообщает РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Коробка с апельсинами и Чебурашка

Стоимость билетов на киносеанс составила 7,5 евро, при этом все места в 130-местном зале, где проходила премьера детского кинофильма, были раскуплены заранее. Нет билетов и на сеансы, назначенные на 26 марта.

Кинофильм демонстрировался на русском языке с эстонскими субтитрами. Зрители, пришедшие на премьерный показ, в подавляющем большинстве были с детьми, посмотреть российский фильм приезжали даже жители соседних городов.

Отмечается, что подавляющее большинство зрителей, посмотревших кинофильм, отозвались о нём очень положительно. Многие признавались в том, что подобного доброго кино им не хватает, и вообще остро ощущается дефицит кинофильмов на русском языке. Часть зрителей сказала, что будут с нетерпением ожидать продолжения доброй истории про Чебурашку.

Напомним, семейный комедийный фильм «Чебурашка» был снят российским кинорежиссёром Дмитрием Дьяченко. Премьера киносказки, главные роли в которой сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Полина Максимова и другие известные российские актёры, состоялась в России 23 декабря 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский семейный кинофильм «Чебурашка» был одобрен к показу в Эстонии.