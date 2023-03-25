МИД России: ответ на намерение ФРГ выслать российских дипломатов «понравится» Анналене Бербок

Москва, , 23:56 — REGNUM Жесткий ответ России на планируемые Германией шаги объявить персонами нон грата и выслать российских дипломатов уже подготовлен, он «понравится главе МИД ФРГ Анналене Бербок». Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«У Бербок шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов — ей понравится», — так ответили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, издание Focus со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве сообщило, что Бербок планирует объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине. При этом возможные сроки высылки российских представителей не указываются, уточняется, что речь «сейчас» о такой мере не идёт.

Поясняется, что силы безопасности ФРГ считают, что эти дипломаты якобы пользуются дипломатическим статусом для нелегального получения политической, экономической, военной, научной информации, которая может быть использована для подготовки диверсий.

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