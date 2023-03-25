Сенатор Пушков: разговор о сближении России с Китаем и Ираном вызвал смех у Байдена в 1999 году

Москва, , 23:52 — REGNUM Действующий президент США Джо Байден, будучи сенатором в 1999 году рассказывал о том, что участвовал с представителями России в разговоре о возможном будущем сближении РФ с Китаем, тогда этот сценарий вызвал смех у американского политика. Об этом написал 25 марта в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Джо Байден (сс) jlhervàs

Российская сторона предупредила, что если продвижение НАТО к российским границам не остановится, то Москва «задружится» с Пекином. Сам Байден в ответ с иронией предложил России наладить отношения с Ираном, если альянс с Китаем сформировать не удастся.

В сообщении подчеркивается, что складывающийся союз Москвы с Тегераном и Пекином больше не вызывает у Вашингтона насмешки, и США рассматривают это сближение главным вызовом для себя.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Джо Байден заявил, что сближение России и Китая следует считать «сильно преувеличенным». Вместе с тем он пообещал следить за отношениями РФ и КНР в перспективе.