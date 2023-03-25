Киев, 25 марта, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Предложений о посредничестве или о встрече с Си Цзиньпинем в Киеве не получали. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью японской газете «Иомиури».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы не получали предложения о посредничестве или о встрече», — цитирует Зеленского издание.

Также Зеленский добавил, что уважение к суверенитету и неделимости территории считает принципиальным вопросом. Издание поясняет, что данное заявление указывает на то, что президент Украины не считает предложения Китая по урегулированию конфликта мирными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал об определённых сложностях в организации телефонного разговора между Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпинем, из-за которых он пока не может состояться.

В свою очередь, в Пекине указали, что китайская сторона «пока не может предоставить какой-либо информации» касательно возможного разговора лидеров двух стран.