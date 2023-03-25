CNBC News: жители США сняли со счетов около $100 млрд после краха банка Silicon Valley Bank

Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) привел к тому, что за пять дней после события вкладчики других банков в США сняли со своих счетов 98,4 млрд, 25 марта передает телеканал CNBC News.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

SVB обанкротился 10 марта. Журналисты отмечают, что, несмотря на панические настроения, регулирующие органы страны вновь уверяют население в устойчивости финансовой системы.

В CNBC News также отметили, что отток средств с депозитов коснулся в основном небольшие финансовые организации. Также уточняется, что на счетах банков остается более $17,5 трлн, а снятые средства составили 0,6% от суммы всех вкладов.

Кроме того, журналисты указали на то, что за последний год объем вкладов в банках и так сокращался.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что банкротство Silicon Valley Bank произошло якобы не из-за слабостей в банковской системе США, а из-за неспособности руководства организации управлять рисками. Вместе с тем он все же признал, что ФРС пропустила явные признаки будущего краха SVB.