Кабмин РФ поддержал акцию российских экологов, на один час отключив подсветку Дома правительства

Москва, , 23:17 — REGNUM Российское правительство поддержало акцию «Помочь планете», инициированную российскими экологами, и на один час отключило подсветку Дома правительства в Москве, сообщает 25 марта правительственный телеграм-канал.

Дом Правительства Российской Федерации Владимир Югасов © ИА REGNUM

«В 20:30 в здании на Краснопресненской набережной в Москве на один час полностью отключена подсветка. Правительство разделяет общую точку зрения о необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Вопросы экологии были и остаются одним из приоритетов работы кабмина. Поэтому было принято решение поддержать акцию», — говорится в сообщении правительства.

Напомним, что эта акция произошла по инициативе российских экологов, предложивших альтернативу так называемому «Часу Земли», который проводится по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) (НКО, признанная в РФ иностранным агентом).

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