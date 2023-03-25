Москва, 25 марта, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Российское правительство поддержало акцию «Помочь планете», инициированную российскими экологами, и на один час отключило подсветку Дома правительства в Москве, сообщает 25 марта правительственный телеграм-канал.

Владимир Югасов ИА REGNUM Дом Правительства Российской Федерации

«В 20:30 в здании на Краснопресненской набережной в Москве на один час полностью отключена подсветка. Правительство разделяет общую точку зрения о необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Вопросы экологии были и остаются одним из приоритетов работы кабмина. Поэтому было принято решение поддержать акцию», — говорится в сообщении правительства.

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Напомним, что эта акция произошла по инициативе российских экологов, предложивших альтернативу так называемому «Часу Земли», который проводится по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) (НКО, признанная в РФ иностранным агентом).