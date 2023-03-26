В отличие от Турции или Катара судьба сирийской оппозиции или создание переходного органа исполнительной власти не так важны для Саудовской Аравии, несмотря на декларации и заявления. На нынешнем этапе, как и до начала гражданской войны, для Эр-Рияда принципиальным вопросом по-прежнему остается иранское влияние в Сирии и Ливане.

Кирилл Семенов, , 13:31 — REGNUM По словам саудовских и сирийских официальных лиц, страны приближаются к соглашению о восстановлении дипломатических отношений после переговоров при посредничестве России. В частности, по существу обсуждается вопрос возобновления работы саудовского генерального консульства в САР и участия Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ). Решение по этим вопросам может быть принято уже после окончания священного для мусульман месяца Рамадан, которое приходится на конец апреля.

Саудовская Аравия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Указанные события происходят на фоне успешной миссии КНР по саудовско-иранской нормализации, а Москва, в свою очередь демонстрирует, что не намерена отдавать инициативу и по-прежнему заявляет о себе как о ключевом ближневосточном арбитре. При этом Россия намерена продолжать играть одновременно на двух полях, предпринимая усилия по нормализации отношений как между Дамаском и Анкарой, так и Эр-Риядом и Дамаском.

Путь к нормализации между Эр-Риядом и Дамаском лежит через Москву

После неудачной попытки организовать визит министра иностранных дел Саудовской Аравии в Сирию сразу после землетрясения, когда в САР прибыл первый саудовский самолет с гуманитарными грузами в начале февраля, Россия продолжила работу по саудовско-сирийскому сближению.

По всей видимости, с саудовской стороной были проведены соответствующие переговоры во время визита в Москву министра иностранных дел КСА принца Фейсала бин Фархана 9 марта.

В ответ на саудовские мирные инициативы по поводу конфликта на Украине российская сторона выдвинула собственный план для нормализации отношений между Эр-Риядом и Дамаском. С Сирией этот вопрос мог обсуждаться в ходе посещения России сирийским президентом Башаром аль-Асадом 15 марта.

15 марта 2023 г. Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи © Владимир Гердо/POOL/РИА Новости

Переговоры России с Сирией и Саудовской Аравией на тему нормализации сопровождались и негласными поездками в Саудовскую Аравию высокопоставленных представителей сирийского режима для урегулирования наиболее острых проблем.

Так, на прошлой неделе, по данным арабских СМИ, КСА посетил генерал Махер аль-Асад, командующий 4-й танковой дивизией и младший брат президента. Сообщалось, что цель визита влиятельного «комдива» связана с проблемой наркотрафика из Сирии.

Вероятно, Саудовская Аравия в качестве предварительного условия для нормализации отношений обратила внимание Дамаска на необходимость борьбы с контрабандой и производством в этой стране наркотиков, прежде всего сирийского каптагона, который наполнил черные рынки стран Залива, и в частности Саудовской Аравии, став там настоящим бедствием.

Дивизия, возглавляемая Махером Асадом, как раз и контролирует районы южной Сирии, где находятся нелегальные пограничные переходы в Иорданию, через которые каптагон и попадает в страны Залива.

Несколько ранее, также в марте, по данным саудовских источников, куратор всех сирийских служб безопасности генерал Али Мамлюк и директор сирийской разведки генерал Хоссам Лука посетили Эр-Рияд и провели переговоры с официальными лицами Саудовской Аравии. Это был уже второй визит Мамлюка в КСА. Первый состоялся еще в 2019 году. Именно тогда связи между САР и КСА начали постепенно налаживаться, а наблюдатели заговорили о «формировании базы для новых отношений Дамаска и Эр-Рияда».

Также следует обратить внимание на недавний визит Башара аль-Асада в Оман, который наряду с саудовско-иранской нормализацией и российским посредничеством мог подтолкнуть КСА к интенсификации контактов между Эр-Риядом и Дамаском.

В частности, по итогам поездки Асада в Маскат некоторые арабские источники указывали, что президент Сирии предлагал посредничество в урегулировании йеменского кризиса и был готов призвать хуситов и Иран к уступкам.

Йеменский военный © YAHYA ARHAB/ЕРА/ТАСС

В свою очередь, Саудовская Аравия может быть заинтересована во вмешательстве Сирии в ситуацию в Ливане: Дамаск способен повлиять на разрешение в этой стране политического кризиса с учетом саудовских интересов. Если САР здесь добьется успеха, это ознаменует постепенное возращение Сирии к прагматичной политике Хафеза аль-Асада — отца нынешнего президента.

Последнему удавалось поддерживать баланс в отношениях Дамаска с Эр-Риядом и быть одновременно и союзником Ирана, и стратегическим партнером КСА, гарантом саудовских интересов в Ливане.

Как Хафез аль-Асад балансировал между Ираном и Саудовской Аравией

После прихода к власти в САР Хафеза аль-Асада в 1970 году, он восстановил отношения между Сирией и Саудовской Аравией, разорванные в период правления левого крыла партии БААС в 1960-е годы. Асад-старший смог заручиться поддержкой КСА по многим проблемам, стоявшим перед Дамаском.

В августе 1973 года сирийский президент посетил Эр-Рияд, где провел переговоры с королем Фейсалом. Последний обещал Сирии и Египту содействие в готовящейся ими военной операции против Израиля. И слово свое сдержал, введя нефтяное эмбарго, спровоцировавшее мировой энергетический кризис после того, как США и ряд европейских стран начали экстренные поставки вооружений в Израиль на фоне успешного продвижения сирийских и египетских войск.

Хафез аль-Асад Khamenei. ir

В 1974 году уже сам король Фейсал посетил САР. Итогом поездки стало посредничество Саудовской Аравии между Сирией и Соединенными Штатами, которое привело к снижению напряженности в отношениях между Дамаском и Вашингтоном.

Так, госсекретарь Генри Киссинджер изначально не собирался включать Сирию в качестве участника арабо-израильских переговоров. Он считал, что антиамериканская риторика президента Асада гарантирует, что ни одному американскому госсекретарю не будут рады в Дамаске. Но именно король Фейсал убедил Киссинджера в необходимости включения Сирии в качестве основного участника любых арабо-израильских переговоров.

А уже в следующем, 1975 году новый саудовский король Халед, преемник Фейсала, заявил, что Саудовская Аравия поддерживает позицию Сирии в гражданской войне в Ливане. Более того, КСА пошла ещё дальше и во время саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) 1976 года в Эр-Рияде, посвященного событиям в Ливане, «прикрыла» Сирию, когда ее войска входили в Ливан, не допустив осуждения этого шага.

Саудовско-сирийская «антанта» продолжалась, даже несмотря на поддержку Эр-Риядом и Дамаском разных сторон в ирако-иранской войне.

КСА выступало на стороне Ирака, в то время как САР заняла проиранскую позицию — во многом из-за общей угрозы с Тегераном, исходившей для обоих стран от режима Садама Хуссейна. Тем не менее Хафез аль-Асад вновь посетил Эр-Рияд в 1981 году и урегулировал все разногласия с саудовским руководством.

Наиболее тесное стратегическое партнерство между Саудовской Аравией и Сирией сложилось в период правления короля Фахда, который стал «хранителем обеих святынь» в 1982 г.

Тогда Саудовская Аравия и Сирия заключили в 1989 году в Таифе соглашение, которое и положило конец гражданской войне в Ливане. Саудовская Аравия гарантировала свои интересы через влиятельного магната Рафика Харири, становившегося премьер-министром Ливана и бывшего фактически финансистом дома Саудов, в то время как Хафез аль-Асад обеспечивал неприкосновенность саудовских активов в этой стране сирийским армейским корпусом, развернутым на ливанской территории.

Также Асад дал личные гарантии королю Фахду, подкрепленные сирийским военным присутствием в Ливане, обещая держать проиранскую ливанскую группировку «Хезболла» под контролем, и успешно справлялся с этой задачей.

Наконец, в 1991 году Асад направил танковую дивизию в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать своего аравийского союзника в противостоянии с Саддамом Хуссейном, после того как Ирак оккупировал Кувейт. Сирийские войска приняли участие в операциях «Щит пустыни» и «Буря в пустыне». Участие Дамаска в иракской кампании определялось не поддержкой Соединенных Штатов, но тесными связями с Домом Саудов.

Как Башар аль-Асад нарушил баланс, установленный отцом

Пришедший к власти в Сирии в 2000 году Башар Асад не только не смог сдерживать «Хезболлу» в Ливане, но вскоре и сам оказался под иранским влиянием.

Президент Сирии Башар Асад © Сергей Субботин/РИА Новости

После убийства ливанского премьер-министра Харири, представлявшего саудовские интересы в Ливане, сирийский президент поддержал «Хезболлу», которую Саудовская Аравия обвинила в этом преступлении. С точки зрения Эр-Рияда, положения Таифских договоренностей и баланс в Ливане были нарушены в пользу Ирана и «Хезболлы», на стороне которых выступил Башар аль-Асад.

Саудовско-сирийские отношения еще больше обострились во время войны 2006 года в Ливане, когда Асад в ответ на критику рейда «Хезболлы» на Израиль, прозвучавшую со стороны саудовского короля и других арабских лидеров, назвал их «полулюдьми».

Саудовская Аравия отозвала своего посла в Сирии в 2008 году, а король Абдулла бойкотировал саммит ЛАГ в Дамаске. Хотя в следующем году король предпринял попытку вернуть Башара Асада к той политике, которую проводил его отец, и лично прибыл в Дамаск, Асад остался верен своему союзу с Тегераном.

Это и предопределило поддержку Саудовской Аравией сирийской оппозиции в ходе гражданской войны и разрыв между государствами, который может быть преодолен на наших глазах.

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Следует иметь в виду, что в отличие от Турции или Катара судьба сирийской оппозиции или создание переходного органа исполнительной власти (предусмотренного резолюцией Совета Безопасности ООН 2254) не так важны для Саудовской Аравии, несмотря на декларации и заявления.

На нынешнем этапе, как и до начала гражданской войны, для Эр-Рияда принципиальным вопросом по-прежнему остается иранское влияние в Сирии и Ливане. Если власти Сирии не будут демонстрировать готовность проводить более проарабскую, нежели проиранскую политику, то и нормализация отношений с Саудовской Аравией вряд ли продвинется достаточно далеко.