Москва, 25 марта, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Безрассудное кредитование Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ) приведет к гибели западной либеральной экономики, написала 25 марта в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что МВФ обычно выделяет кредиты лишь тем, кто предоставляет гарантии погашения, а в иных случаях займы не выдаются. Захарова также напомнила, что Украина запросила у фонда новый кредитный транш в $15 млрд.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что МВФ ради Киева впервые изменил правила кредитования, чтобы украинская сторона получила займ на фоне высокой инфляции и проблем в финансовой сфере в мире.

Захарова добавила, что это уже не первый подобный случай, касающийся помощи Украине и указала на результат таких шагов.

«Вместе с тем это уже далеко не первый эксперимент с изменением условий работы мировых институтов в угоду Киеву. Как тут выжить рыночным механизмам, либеральным основам экономики? Правильно. Никак», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что приостановку обязательств Украины по выплате внешнего долга продлили до 2027 года, чтобы Киев смог получать помощь по программе МВФ. Журналисты отмечают, что фонд выделяет деньги стране, в которой ведутся боевые действия.