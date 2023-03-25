Киев, 25 марта, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Беспредел при наборе призывников в ВСУ стали устраивать украинские военные комиссары на фоне нехватки людей для контрнаступления. Об этом 25 марта рассказал экс-советник первого президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как пояснил Соскин, для осуществления контрнаступления нужно пополнить ряды ВСУ новыми бойцами. Набрать новых людей уже очень сложно после прошедших нескольких волн мобилизации, поэтому военкомы прибегают к радикальным методам.

«Идет просто страшная агрессия, хватают людей на улицах, в домах. В Одессе ходят военкомы, вскрывают отмычками двери», — рассказал Соскин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, власти ДНР наблюдают подготовку к наступлению украинских войск. ВСУ перебрасывают ближе к линии фронта больше резервов и дополнительную технику. По мнению Пушилина, западные страны подталкивают Киев к наступлению, чтобы оправдать вложенные в ВСУ средства.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружения.