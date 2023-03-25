Экс-советник Кучмы рассказал об острой нехватке людей для наступления у ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин рассказал о беспределе при наборе призывников в ВСУ
Киев, 25 марта, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Беспредел при наборе призывников в ВСУ стали устраивать украинские военные комиссары на фоне нехватки людей для контрнаступления. Об этом 25 марта рассказал экс-советник первого президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале.
Как пояснил Соскин, для осуществления контрнаступления нужно пополнить ряды ВСУ новыми бойцами. Набрать новых людей уже очень сложно после прошедших нескольких волн мобилизации, поэтому военкомы прибегают к радикальным методам.
«Идет просто страшная агрессия, хватают людей на улицах, в домах. В Одессе ходят военкомы, вскрывают отмычками двери», — рассказал Соскин.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, власти ДНР наблюдают подготовку к наступлению украинских войск. ВСУ перебрасывают ближе к линии фронта больше резервов и дополнительную технику. По мнению Пушилина, западные страны подталкивают Киев к наступлению, чтобы оправдать вложенные в ВСУ средства.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружения.