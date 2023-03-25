Анкара, 25 марта, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Турция не закрывала вход в НАТО для Швеции, и всё зависит от дальнейших действий Стокгольма, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью турецкому телеканалу NTV, которое было показано 25 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы не закрывали двери в Североатлантический альянс для Швеции, процедура и скорость процесса вхождения полностью зависят от тех мер, которые будут предприняты Стокгольмом», — сказал он.

Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО в мае 2022 года и почти все страны — участницы блока, кроме Турции и Венгрии, ратифицировали их принятие. При этом Будапешт и Анкара заявляют, что готовы одобрить заявку Хельсинки, но не Стокгольма.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта шведский премьер-министр Ульф Кристерссон допустил, что Финляндия, скорее всего, вступит в НАТО раньше, чем Швеция, несмотря на то, что Хельсинки и Стокгольм направили запросы о членстве в военный блок одновременно. В свою очередь финский министр обороны Микко Савола заявил, что его страна заинтересована в том, что в Североатлантический альянс вошли оба государства.