Москва, 25 марта, 2023, 22:06 — ИА Регнум. Россия пыталась получить разрешение на обследование странного предмета, обнаруженного на трубопроводе в районе подрывов «Северных потоков», но в Дании заявили, что опасности нет. Об этом президент России Владимир Путин сообщил 25 марта на телеканале «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Он рассказал, что сначала Газпрому разрешили обследовать трубопроводы, и специалист увидел странный предмет, установленный на стыке труб. Он сфотографировал место и показал взрывотехникам, которые предположили, что это антенна для приёма сигнала с воздуха или из космоса.

Россия предложила Дании вместе исследовать участок и пригласить международных экспертов, но в Копенгагене ответили, что не нуждаются в помощи российской стороны. Только через запрос от Совбеза ООН Москва добилась ответа на вопрос, не осталось ли под водой ещё одно взрывное устройство.

«Совсем недавно, в четверг, по-моему, мы получили ответ от датских властей уже в виде дипломатической ноты, где сказано, что они обследовали этот предмет, они считают, что он не взрывоопасный», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что в этом случае Москва считает нецелесообразным обследовать данный участок, так как хотела не уличить кого-либо, а исключить опасность взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин сказал, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к диверсии на «Северных потоках». Он также считает, что со временем правда об этом вскроется.