Путин назвал протесты против пенсионной реформы во Франции внутренним делом страны

Москва, , 21:52 — REGNUM Протесты во Франции против пенсионной реформы являются внутренним делом этой страны. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы сохранили все льготные режимы выхода на пенсию, а во Франции нет, граждане там считают такой подход избыточно жестким. Это их дело. Это внутреннее дело Франции», — пояснил Путин.

По мнению президента, разные условия труда требуют разных подходов к решению проблем в пенсионном обеспечении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции уже вторую неделю продолжаются протесты против принятия пенсионной реформы. Причиной послужило то, что французский премьер Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 Конституции Франции, чтобы провести этот законопроект без голосования в парламенте страны. Это стало причиной возмущения депутатов, которые заявили о «конце демократии» в стране.