Путин: Запад будто специально объявил о поставках снарядов Киеву во время переговоров с Китаем

Москва, , 21:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин считает, что Запад как будто специально объявил о намерении поставить Киеву вооружения и в том числе снарядов с обеднённым ураном в то время, как в России проходили российско-китайские переговоры. Сложилось впечатление, что этими заявлениями пытались как-то повлиять на ход переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином, заметил глава государства.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как будто специально это сделали западники, для того чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно», — заявил Путин 25 марта в интервью телеканалу «Россия-24.

Официальный визит в Россию китайского лидера Си Цзиньпина состоялся 20–22 марта. В основной день переговоров, 21 марта, заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди объявила о решении передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном. После переговоров президентов Китая и России Владимир Путин заявил, что РФ будет вынуждена отреагировать в случае поставок такого вида вооружений.