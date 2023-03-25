Москва, 25 марта, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин считает, что Запад как будто специально объявил о намерении поставить Киеву вооружения и в том числе снарядов с обеднённым ураном в то время, как в России проходили российско-китайские переговоры. Сложилось впечатление, что этими заявлениями пытались как-то повлиять на ход переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином, заметил глава государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Как будто специально это сделали западники, для того чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно», — заявил Путин 25 марта в интервью телеканалу «Россия-24.

Официальный визит в Россию китайского лидера Си Цзиньпина состоялся 20–22 марта. В основной день переговоров, 21 марта, заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди объявила о решении передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном. После переговоров президентов Китая и России Владимир Путин заявил, что РФ будет вынуждена отреагировать в случае поставок такого вида вооружений.