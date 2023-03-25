Москва, 25 марта, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита председателя Китая Си Цзиньпина в Москву пригласил его в свою квартиру в Кремле для обсуждения глобальных проблем. Об этом российский лидер рассказал 25 марта на телеканале «Россия-24».

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

«У меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда. Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всём не спеша», — сказал Путин.

По его словам, лидеры двух стран обсуждали самые разные аспекты глобальной повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин находился в России с официальным визитом с 20 по 22 марта. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на пост председателя КНР.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя данный визит, заявил, что после этого снизился риск ядерного конфликта.