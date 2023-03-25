Путин: США стреляют себе в ногу, ограничивая использование доллара

Москва, , 21:13 — REGNUM Российская Федерация будет расширять использование валют, которые зарекомендовали себя как надёжные. Об этом 25 марта заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24.

Владимир Путин Kremlin.ru

Он отметил, что многие партнёры России по бизнесу с удовольствием рассчитываются в юанях, в их числе в станы Ближнего Востока.

«С нами с удовольствием договариваются наши партнеры рассчитываться в юанях. Вы знаете, что нефтедобывающие страны заявили, что они тоже хотят расчёты в юанях вести. Ну мы так постепенно будем расширять это, будем расширять те валюты, которые являются надежными», — заявил президент.

Он также отметил, что у доллара есть на настоящий момент определенные преимущества. Но «каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты, и все страны будут к этому стремиться», считает глава государства.

При этом, что касается США, то они «стреляют себе в ногу», ограничивая использование доллара из политических соображений.

«Они сами пилят сук, на котором сидят, — я уже об этом много раз говорил — ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера. Они сами себе наносят ущерб, можно сказать еще, в ногу стреляют», — завил Путин.