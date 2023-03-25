Путин заявил о том, что количество танков ВС РФ будет втрое превышать их количество у Украины

Москва, , 20:51 — REGNUM У Вооруженных сил России общее количество танков будет таковым, что оно в три раза превысит из количество у украинской армии. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» 25 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин (сс) Администрация президента России

О серьёзной нехватке вооружения у Вооруженных силы Украины в интервью японской газете «Иомиури» 25 марта заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, из-за этого ВСУ пока не могут начать контрнаступления.

При этом о намерении передать коалицией западных стран Киеву более 150 танков Leopard заявил 15 марта на заседании контактной группы по вопросам поставок оружия Киеву министр обороны США Ллойд Остин.