Путин: Россия найдёт, чем ответить на поставки Киеву снарядов с обеднённым ураном

Москва, , 21:03 — REGNUM Россия имеет вооружение, которым может ответить на поставки Лондоном снарядов с обеднённым ураном Киеву. Об этом 25 марта заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«У России очень много такого оружия, но она его пока не применяла», — сказал российский лидер.

Он отметил, что боеприпасы с урановым стержнем не относятся к оружию массового поражения, но пыль, образующаяся при использовании таких боеприпасов, заражает местность.

«И в этом смысле оно, конечно, используется как оружие наиболее опасного характера», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России опубликовало доклад, в котором приводятся факты тяжёлых последствий при использовании боеприпасов с обеднённым ураном. Уран частично распыляется и заражает окружающую среду, причём заражение сохраняется на долгие годы. Такая пыль при попадании в организм приводит к серьёзным патологиям.