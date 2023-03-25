Москва, 25 марта, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Снаряды с обеднённым ураном, которые обещала поставить Киеву Великобритания, не относятся к оружию массового поражения, однако в зависимости от того, какой материал используется для сердечников снарядов, они могут представлять собой серьёзную угрозу. Об этом 25 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Они, конечно, не относятся к разряду оружия массового поражения, это правда. Но сердечники снарядов с обедненным ураном, там может быть разный материал использован. Он используется в бронебойных целях, он все-таки, так или иначе, порождает так называемую радиационную пыль. И в этом смысле он, конечно, относится к оружию наиболее опасного характера»,— подчеркнул Путин.

Говоря о данных видах боеприпасов, президент также привёл в пример Югославию и Ирак. В этих странах после применения снарядов с обеднённым ураном кратно выросло онкологических заболеваний у населения.

О намерении поставить Украины боеприпасы с обеднённым ураном заявила 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Президент Владимир Путин, комментируя это решение, заявил о том, что Россия будет вынуждена ответить на это решение.