Вашингтон, 25 марта, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Считая себя мирной организацией, НАТО постоянно воюет. Шрамы от войн с Североатлантическим альянсом, в частности, долго будут носить Балканы, Ливан, Сомали, Афганистан, Ирак, Сирия и Ливия. Об этом 25 марта написал обозреватель American Thinker Александр Марковски.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, «распад Советского Союза многие восприняли как подтверждение американских истин и начало эпохи всеобщего мира», однако НАТО и «его последующее расширение на восток создало атмосферу недоверия и смятения».

«Если бы только НАТО распустилось вместе с Варшавским договором, то не были бы разрушены множество стран и не погибли бы миллионы людей. На сэкономленные деньги мы могли бы восстановить нашу разрушающуюся инфраструктуру или сделать другие прекрасные вещи для улучшения нашей жизни», — считает автор материала.

Ранее сообщалось, что Финляндия сможет вступить в НАТО раньше Швеции, несмотря на то, что эти страны подали заявки в одно время. Об этом 25 марта заявил лидер Умеренной коалиционной партии, шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.