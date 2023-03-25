МАГАТЭ: гендиректор Гросси посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе

Вена, , 20:39 — REGNUM Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе. Об этом 25 марта сообщила на странице в Twitter пресс-служба МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Генеральный директор Рафаэль Гросси едет на Запорожскую АЭС на следующей неделе», — говорится в сообщении.

В феврале Гросси посетил Москву, где обсудил ситуацию на ЗАЭС с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона препятствует работе ЗАЭС и пытается спровоцировать там аварию, обстреливая станцию. Для исключения этой опасности было предложено создать демилитаризованную зону вокруг АЭС. 22 марта Гросси заявил, что этот вопрос перестали обсуждать из-за трудности в реализации.